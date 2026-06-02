"Necesita una cirugía": Mototaxista resulta herido tras caerle encima una carga de ladrillos

Un mototaxista de 29 años resultó gravemente herido luego de que una carga de ladrillos cayera sobre él mientras esperaba pasajeros, en la comunidad Barreras, en Santa Cruz.

El accidente también afectó su motocicleta, que quedó dañada tras ser aplastada por el material de construcción. La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica, donde será sometida a una intervención quirúrgica debido a las lesiones sufridas.

La hermana del afectado relató que se enteró de lo ocurrido momentos después del accidente y que inicialmente no imaginó que la persona atrapada bajo los ladrillos era su familiar.

“Yo me salí de mi trabajo a mirar afuera y cuando acordé el impacto que se había volcado el camión. Después me dijeron que había una persona debajo y pensé que era otra persona. Cuando me dijeron que era mi hermano, salí corriendo y no sabía qué hacer”, expresó.

Según explicó, el joven sufrió una grave lesión en una de sus piernas y los médicos determinaron que requiere una cirugía para intentar reconstruir la rodilla afectada.

La familia señaló que el mototaxista dependía completamente de su motocicleta para generar ingresos y ahora enfrenta una situación complicada debido a su estado de salud y a los daños ocasionados a su herramienta de trabajo.

“Él es mototaxista, trabaja ahí desde hace tiempo. Se le han caído encima los ladrillos y también la moto. Esa es su fuente de trabajo, con eso trabaja, no tiene otro empleo”, lamentó su hermana.

Los familiares esperan que los responsables del hecho asuman los gastos que demandará la recuperación del joven y las pérdidas ocasionadas por el accidente.

Mira la programación en Red Uno Play