Exigen aprehensión de dos denunciados por avasallamiento en predio Santa Rita

El Ministerio Público admitió una denuncia presentada por los presuntos delitos de avasallamiento, tráfico de tierras, amenazas, tenencia y portación de armas de fuego en el predio Santa Rita. La acción legal apunta contra José Luis Medina Bellido y Vicente Ollisco, identificados por los denunciantes como los principales responsables de la ocupación ilegal de los terrenos.

La propietaria del predio pidió a las autoridades actuar de manera inmediata y ejecutar los mandamientos correspondientes, argumentando que los trabajadores y productores continúan enfrentando riesgos para desarrollar sus actividades.

“Ustedes van a tener una mujer en campo cruceña arriesgando su vida solamente para que un trabajador pueda trabajar. Eso no es justo. No es justo tener que ir al campo y querer luchar para poder trabajar y que no te dejen”, expresó.

La denunciante sostuvo que quienes buscan acceder a tierras deben hacerlo de forma legal y mediante el trabajo, rechazando las ocupaciones de predios privados y señalando que estas acciones perjudican a familias que viven de la producción.

“Ustedes quieren tierra, ustedes trabajen por las tierras, porque nadie te regala absolutamente nada. Van y quitan el trabajo a gente buena que quiere trabajar y se gana de manera decente las cosas. Basta de robar”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico Provincial, Marcelo Méndez, confirmó que la denuncia presentada identifica plenamente a los dos acusados y pidió que el caso avance sin dilaciones.

“A la Policía, a la Fiscalía, estos mandamientos de aprehensión, estos delincuentes ya deberían estar presos. Basta de tenerles miedo”, manifestó.

En tanto, el abogado Álvaro LaTorre indicó que uno de los denunciados ejerce funciones dirigenciales en una organización intercultural y cuestionó su participación en los hechos denunciados.

Mira la programación en Red Uno Play