Avasallamiento en Santa Rita pone en riesgo 40.000 hectáreas de trigo

Un nuevo avasallamiento registrado el pasado viernes en la propiedad Santa Rita, ubicada en la provincia Guarayos de Santa Cruz, pone en riesgo la siembra de aproximadamente 40.000 hectáreas de trigo correspondientes a la campaña de invierno, según denunció Álvaro Latorre, abogado de los propietarios del predio.

De acuerdo con el jurista, un grupo de personas ingresó y tomó parte de la propiedad, situación que ha provocado la paralización de las labores de siembra previstas para esta temporada agrícola.

Latorre afirmó que los presuntos responsables de promover la ocupación ya fueron identificados y señaló que se trata de dos dirigentes interculturales que, según indicó, cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

“Este grupo de avasalladores está encabezado por Vicente O., dirigente de los interculturales de San Pedro, y José Luis M., dirigente de los interculturales de la regional Guarayos. Ambos cuentan con órdenes de aprehensión”, manifestó.

El abogado sostuvo que la toma de tierras estaría vinculada a las demandas que plantean sectores movilizados que mantienen bloqueos en la región. Según su versión, el objetivo sería incorporar el tema de la distribución y regularización de tierras dentro de las negociaciones que estos sectores buscan sostener con representantes del Gobierno.

“El sector campesino que está bloqueando en Cerro Blanco, en la ruta Guarayos-San Pablo, está conformado por personas que ocupan tierras fiscales no disponibles. Una de sus condiciones sería que el tema tierra forme parte de las negociaciones para quedarse con estos predios”, denunció.

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