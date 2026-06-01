Camioneros de El Alto se concentran para dirigirse hacia La Paz

Transportistas de carga pesada se concentran este lunes en la avenida 6 de Marzo, a la altura del Teleférico Morado, para iniciar una marcha hacia la sede de gobierno en demanda de respuestas urgentes frente al desabastecimiento de carburantes que afecta al sector desde hace más de un mes.

Marcha sin dirigentes

Los movilizados desconocen a la dirigencia departamental del transporte y denuncian que no se lograron avances en el diálogo con el Gobierno, ni respuestas sobre los perjuicios ocasionados por la mala calidad del combustible y la escasez que golpea al sector.

La protesta coincide con nuevos puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto, particularmente en el carril de subida de la misma avenida 6 de Marzo, donde vecinos y grupos autoconvocados impiden la circulación vehicular.

La medida ha generado complicaciones en el transporte público y obligó a cientos de ciudadanos a recurrir al Teleférico Morado para trasladarse hacia La Paz, ante la imposibilidad de circular con normalidad.

Advierten con más movilizaciones

Los choferes advierten que, si el Gobierno no toma acciones inmediatas para garantizar el abastecimiento de carburantes, radicalizarán sus protestas y no descartan nuevas medidas de presión en estaciones de servicio y rutas estratégicas.

El conflicto por la falta de combustible ya supera los 32 días, afectando al transporte urbano, interdepartamental e internacional, mientras crece la presión de distintos sectores que demandan una solución estructural.

Mira la programación en Red Uno Play