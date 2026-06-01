TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacional

Iglesia y Defensoría piden diálogo urgente para frenar la conflictividad en Bolivia

En un pronunciamiento conjunto, ambas instituciones exhortaron a autoridades, dirigentes y sectores movilizados a instalar una mesa de diálogo para encontrar soluciones a la conflictividad que atraviesa el país.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/06/2026 8:14

Agregar Reduno en
Foto: Movilizaciones en el país continúan. APG.
Bolivia

Escuchar esta nota

La Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo emitieron un pronunciamiento conjunto este 31 de mayo en el que exhortan a autoridades políticas, sectores movilizados y líderes sociales a instalar un diálogo urgente para resolver la conflictividad social que atraviesa el país.

En el documento, ambas instituciones remarcan que el diálogo sincero, empático y constructivo constituye la única vía legítima y eficaz para alcanzar soluciones sostenibles que preserven la paz social y garanticen la convivencia pacífica.

Asimismo, pidieron a los actores involucrados reconsiderar posturas que rechacen o dilaten el acercamiento a una mesa de diálogo, advirtiendo que cerrar espacios de concertación profundiza el sufrimiento de la población y posterga soluciones urgentes.

El pronunciamiento también rechaza el uso de la fuerza, la coacción y cualquier manifestación de violencia como mecanismo para resolver conflictos, al señalar que estas acciones solo generan mayor división y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.

“La violencia solo genera más violencia”, señala el documento, que además llama a sustituir “las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”.

Finalmente, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reiteraron su plena disposición para facilitar espacios de encuentro y acompañar un proceso de diálogo que permita alcanzar consensos en favor del bien común.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD