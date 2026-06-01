Iglesia y Defensoría piden diálogo urgente para frenar la conflictividad en Bolivia

La Conferencia Episcopal Boliviana y la Defensoría del Pueblo emitieron un pronunciamiento conjunto este 31 de mayo en el que exhortan a autoridades políticas, sectores movilizados y líderes sociales a instalar un diálogo urgente para resolver la conflictividad social que atraviesa el país.

En el documento, ambas instituciones remarcan que el diálogo sincero, empático y constructivo constituye la única vía legítima y eficaz para alcanzar soluciones sostenibles que preserven la paz social y garanticen la convivencia pacífica.

Asimismo, pidieron a los actores involucrados reconsiderar posturas que rechacen o dilaten el acercamiento a una mesa de diálogo, advirtiendo que cerrar espacios de concertación profundiza el sufrimiento de la población y posterga soluciones urgentes.

El pronunciamiento también rechaza el uso de la fuerza, la coacción y cualquier manifestación de violencia como mecanismo para resolver conflictos, al señalar que estas acciones solo generan mayor división y ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.

“La violencia solo genera más violencia”, señala el documento, que además llama a sustituir “las piedras por la palabra y los bloqueos por el entendimiento”.

Finalmente, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo reiteraron su plena disposición para facilitar espacios de encuentro y acompañar un proceso de diálogo que permita alcanzar consensos en favor del bien común.

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