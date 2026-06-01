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¿Debe salir de casa? Estos son los bloqueos y puntos de conflicto en La Paz y El Alto

Las protestas se concentran en distintos puntos de La Paz y El Alto. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos y utilizar rutas alternas ante los cierres de vías.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/06/2026 6:59

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Foto: La Paz inicia otro mes con movilizaciones. Captura de pantalla.
La Paz

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La ciudad de La Paz inició este 1 de junio con múltiples manifestaciones, bloqueos y cortes de vías en distintos puntos, según el reporte actualizado del Comando Departamental de la Policía. 

Entre las movilizaciones previstas figura una marcha de protesta convocada por la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz, que se concentrará en la Casa Social del Maestro.

Reporte en El Alto

En El Alto, la Fejuve del Distrito 8 y organizaciones afiliadas instalaron bloqueos y movilizaciones en la extranca de Senkata, mientras que en la avenida Panorámica, a la altura del Teleférico Línea Roja, se prevé un cabildo de organizaciones vecinales y sociales.

Asimismo, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos 'Túpac Katari' mantiene bloqueos en carreteras y avenidas céntricas de la ciudad de El Alto.

En el municipio paceño, el sector La Paz Limpia permanece en estado de emergencia.

El reporte policial también advirtió que la Plaza Murillo permanece sin acceso por cierre de vías y recomendó a la población tomar rutas alternas. Además, se alertó sobre puntos de bloqueo en la carretera hacia los Yungas, específicamente en Puente de Armas y Puente León.

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