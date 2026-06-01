Senasir inicia el pago de rentas este 1 de junio: consulte el cronograma oficial

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que ya está disponible el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para rentistas y derechohabientes.

De acuerdo con la información oficial, los pagos iniciarán este 1 de junio mediante abono en cuentas bancarias, además del cobro por ventanillas del Banco Unión y puntos presenciales habilitados.

Asimismo, desde el 2 de junio comenzará el pago a domicilio, dirigido a beneficiarios que reciben este servicio en sus hogares.

Cronograma establecido

1 de junio:

Pago por ventanillas del Banco Unión , puntos presenciales y abono en cuentas bancarias.

Pago por ventanillas del , puntos presenciales y abono en cuentas bancarias. 2 de junio:

Inicio del pago a domicilio.

Desde la entidad recomendaron a los beneficiarios tomar previsiones para evitar aglomeraciones y verificar oportunamente la modalidad de pago que les corresponde.

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