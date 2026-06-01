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Senasir inicia el pago de rentas este 1 de junio: consulte el cronograma oficial

Los pagos para rentistas y derechohabientes comenzarán este 1 de junio mediante abono en cuentas bancarias, ventanillas del Banco Unión y puntos presenciales autorizados.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/06/2026 7:46

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Foto: Desde el 1 de junio, los rentitas podrán recoger este beneficio. Senasir.
La Paz

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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que ya está disponible el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para rentistas y derechohabientes.

De acuerdo con la información oficial, los pagos iniciarán este 1 de junio mediante abono en cuentas bancarias, además del cobro por ventanillas del Banco Unión y puntos presenciales habilitados.

Asimismo, desde el 2 de junio comenzará el pago a domicilio, dirigido a beneficiarios que reciben este servicio en sus hogares.

Cronograma establecido

  • 1 de junio:
    Pago por ventanillas del Banco Unión, puntos presenciales y abono en cuentas bancarias.
  • 2 de junio:
    Inicio del pago a domicilio.

Desde la entidad recomendaron a los beneficiarios tomar previsiones para evitar aglomeraciones y verificar oportunamente la modalidad de pago que les corresponde.

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