Senasir inicia el pago de rentas este 1 de junio: consulte el cronograma oficial

Los pagos para rentistas y derechohabientes comenzarán este 1 de junio mediante abono en cuentas bancarias, ventanillas del Banco Unión y puntos presenciales autorizados.
01/06/2026 7:46
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El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que ya está disponible el cronograma de pagos correspondiente a mayo de 2026 para rentistas y derechohabientes.
De acuerdo con la información oficial, los pagos iniciarán este 1 de junio mediante abono en cuentas bancarias, además del cobro por ventanillas del Banco Unión y puntos presenciales habilitados.
Asimismo, desde el 2 de junio comenzará el pago a domicilio, dirigido a beneficiarios que reciben este servicio en sus hogares.
Cronograma establecido
Desde la entidad recomendaron a los beneficiarios tomar previsiones para evitar aglomeraciones y verificar oportunamente la modalidad de pago que les corresponde.
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