Expresidente Quiroga: De la Espriella es el líder que Colombia "necesita"

El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) felicitó a Colombia por su jornada electoral "ejemplar" y consideró que el líder que ese país "necesita" es el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, que quedó como el más votado en las elecciones presidenciales de este domingo.

"Felicidades Colombia por una jornada electoral ejemplar con resultados rápidos y confiables", escribió en X Quiroga, líder de la alianza Libre, la mayor fuerza opositora con representación en el Legislativo boliviano.

El exmandatario conservador también envió un abrazo a De la Espriella y a su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, quienes, según dijo, son "los líderes que los demócratas de la región" apoyan y que "su país necesita".

"En tres semanas se decide: Petrismo o Colombia, Soc-XXI o Abelardo", agregó Quiroga.

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, fue el más votado de la jornada en Colombia, con 10,3 millones de sufragios, equivalentes al 43,73 % del total, seguido por el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el partido del actual presidente, Gustavo Petro, que logró 9,6 millones de votos (40,91 %).

Ambos competirán por la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones.

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