Colombia irá a segunda vuelta: De la Espriella y Cepeda definirán la Presidencia

Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia, luego de consolidarse como los dos aspirantes más votados en las elecciones celebradas este domingo, según los resultados preliminares de la Registraduría Nacional.

Con el 48,44% de las mesas informadas, De la Espriella encabezaba el conteo con 4.461.691 votos, equivalentes al 44,24% de la votación, mientras que Cepeda sumaba 4.158.452 sufragios, alcanzando el 41,23%.

Al no superar ninguno de los candidatos el umbral del 50% más uno de los votos válidos, la elección presidencial se definirá en una segunda vuelta, en la que ambos buscarán conquistar el respaldo de los sectores políticos y electorales que quedaron fuera de la contienda.

Más atrás en el escrutinio se ubicaban Paloma Valencia con el 6,48% de los votos, Sergio Fajardo con el 3,92% y Raúl Santiago Botero con el 0,97%.

La diferencia entre los dos aspirantes que avanzan al balotaje del próximo 21 de junio se mantiene estrecha mientras continúa el proceso de escrutinio en todo el país.

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