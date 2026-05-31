“Pequeño J” habló por primera vez y negó ser autor del triple crimen de Argentina: "Me apenó mucho"

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como alias “Pequeño J”, detenido e investigado por el brutal triple crimen ocurrido en Florencio Varela, Argentina, rompió el silencio desde el penal de Marcos Paz en una entrevista con el medio Infobae, la primera que concede a la prensa desde su extradición desde Perú.

El acusado está imputado dentro de una causa que investiga la muerte de tres jóvenes —Brenda, Morena y Lara— cuyos cuerpos fueron hallados en condiciones extremas en una vivienda de Villa Vaettone. El hecho es considerado uno de los episodios más violentos vinculados al narcotráfico del vecino país.

Durante la entrevista, “Pequeño J” negó haber tenido el rol de “autor intelectual” que inicialmente se le atribuyó en la investigación y sostuvo que su participación en la organización criminal fue menor a la que se difundió públicamente.

"Pequeño J" fue capturado cerca de Lima, capital de Perú.

“Cuando me entero de cómo las mataron, me sentí mal porque, la verdad, a mí ellas me cayeron bien… me apenó mucho lo que pasó”, declaró.

Sobre las causas del crimen, aseguró no tener información concreta. “No lo sé. Miguel Ángel nunca habló de un robo. Pero lo que hicieron no se hace, más con mujeres”, dijo al ser consultado sobre el móvil del hecho.

El acusado habló sobre su fuga previa a la detención. Relató que salió de la Argentina rumbo a Bolivia y luego a Perú, donde finalmente fue capturado en octubre de 2025 en un operativo conjunto entre fuerzas locales y argentinas. Según su versión, el escape se dio en coordinación con otros involucrados en la causa.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron asesinadas brutalmente el pasado 19 de septiembre.

Sobre las víctimas, también dio su versión de los encuentros previos al crimen: “Me acuerdo cuando les pedimos el servicio por primera vez. Allí estaban Morena y Lara. A Brenda nunca la conocí. Estaba conversando con Morena. Era muy agradable, linda, divertida".

La causa continúa bajo investigación, mientras la Justicia intenta establecer con precisión el rol de cada uno de los imputados dentro de la organización criminal y las responsabilidades en el triple crimen que conmocionó a Florencio Varela.

Datos: Infobae

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