Policía refuerza controles en terminales por prófugo del triple crimen en Argentina

La Policía boliviana ha intensificado los controles en las principales terminales de buses del país tras la emisión de una notificación roja de Interpol contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, ciudadano peruano de 20 años, señalado como el presunto autor intelectual del triple feminicidio que ha sacudido a la sociedad argentina en los últimos días.

La medida se toma horas después de que, este viernes, fuera capturado en la ciudad fronteriza de Villazón (Potosí) otro ciudadano peruano vinculado al caso: Víctor Sotacuro Lázaro, de 41 años, propietario de la camioneta blanca en la que las tres víctimas fueron vistas con vida por última vez.

Según el reporte policial, Sotacuro ingresó a Bolivia por un paso fronterizo irregular y fue hallado solo en una habitación de una residencial, tras labores de seguimiento e inteligencia.

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó la implicancia directa de Sotacuro en el caso, y agradeció la colaboración de las autoridades bolivianas.

