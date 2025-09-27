TEMAS DE HOY:
Investigan infanticidio Abuso infantil Triple crimen en Argentina.

Internacional

El revelador audio de la hermana de una de las víctimas del triple crimen en Argentina

Horas antes del hallazgo de los cuerpos, Agostina relató en un audio la desaparición de su hermana Lara y sus amigas.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/09/2025 18:59

Argentina

En medio de la conmoción por el asesinato de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se conoció un audio de la hermana de Lara, en el que relataba con angustia los momentos posteriores a la desaparición de las tres jóvenes.

La grabación, realizada el domingo previo al hallazgo de los cuerpos, fue parte de una conversación que Agostina mantuvo con una amiga, a la que le expresó sus sospechas del hecho. 

Ellas desaparecieron el día viernes, las tres juntas se fueron con un señor a la 1 de la madrugada y de ahí no aparecieron más”, se escucha decir a Agostina en una conversación que mantuvo el domingo con una amiga. En el audio, también menciona que su hermana envió por error un comprobante a una amiga horas después, lo que fue la última señal antes del trágico desenlace.

La hermana de Lara también compartió lo que pudo reconstruir a partir de mensajes previos: “Esta amiga en común le preguntó si no sabía nada, y ella dijo que supuestamente habían conocido a alguien que las invitó a comer y que parece que les regaló plata solo por hacer compañía”. 

Las víctimas fueron identificadas como Lara (15 años), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Las tres jóvenes fueron halladas descuartizadas dentro de una propiedad en Florencio Varela, donde los investigadores rastrearon la última ubicación de sus celulares.

Según fuentes del caso, el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas en el marco de una venganza narco.

Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas, y la policía ha identificado al presunto líder de la banda criminal: un ciudadano peruano de 23 años conocido como "el pequeño J" o "Julito", quien ya cuenta con un pedido de captura.

