Triple crimen en Argentina: así es el lugar donde torturaron y asesinaron a tres mujeres

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó este viernes un nuevo elemento clave: un video al que accedió TN revela el interior de la vivienda donde Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron torturadas y asesinadas.

Las imágenes, pertenecientes a la División de Inteligencia Criminal de la Policía bonaerense, registran el momento en que los agentes ingresan a la casa donde se produjo la masacre. El material fue grabado pocos días después del hecho, cuando las tres jóvenes aún estaban desaparecidas.

En una secuencia posterior, se produjo el hallazgo de los cuerpos, que estaban enterrados en el patio de la vivienda. Durante la inspección, los efectivos observaron manchas de sangre en las paredes y el techo, que —según uno de ellos— habían sido limpiadas parcialmente en un intento de borrar evidencias.

Los principales implicados

Las imágenes complican especialmente a Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, dos de los nueve detenidos por el caso. Ambos habrían intentado limpiar la escena del crimen para alterar o eliminar rastros de sangre, y fueron arrestados in fraganti en la casa ubicada sobre Chañar al 700, en Villa Vatteone.

El fiscal Carlos Arribas, a cargo de la causa, sostuvo que Ibarra y Parra “ayudaron a eludir el accionar de la justicia” al intentar ocultar pruebas y manipular la escena del crimen junto a otros implicados.

Las nuevas imputaciones

La UFI de Homicidios de La Matanza imputó a los detenidos por homicidio criminis causa —matar para ocultar otro delito— y privación ilegítima de la libertad de las tres víctimas. Estas acusaciones se suman a las ya existentes por homicidio agravado por alevosía, premeditación, ensañamiento y violencia de género.

Detenidos, prófugos y vínculos con el narcotráfico

Los ocho detenidos en la Argentina son: Miguel Ángel Villanueva, Iara Daniela Ibarra, Andrés Maximiliano Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Giménez, Víctor Lázaro Sotacuro, Florencia Ibáñez y Matías Ozorio

En paralelo, “Pequeño J” fue capturado en Perú y permanece detenido a la espera de su extradición a la Argentina.

La investigación también mantiene a dos prófugos: David Gustavo Huamani Morales (alias “El Loco David”) y Álex Roger Ydone Castillo, pareja de Ibáñez.

Por la conexión del triple crimen con el narcotráfico, el expediente será remitido a la Justicia Federal, que continuará con las diligencias para esclarecer el caso.

