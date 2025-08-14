Esto reconocieron los acusados del triple asesinato: presencia en el lugar y ocultamiento de pruebas

Cuatro personas de nacionalidad boliviana fueron aprehendidas y puestas ante un juez, acusadas de ser los presuntos autores del triple asesinato de tres ciudadanos extranjeros en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el barrio Petrolero Norte.

El fiscal a cargo del caso, Erland Rodríguez, informó que los detenidos “en ningún momento niegan haber participado o conocido a las víctimas”. Según el Ministerio Público, la imputación se sustenta en el artículo 20 del Código Penal, que los señala como autores por su presunta participación directa en el hecho.

Las víctimas, según datos preliminares, serían de nacionalidades israelí, serbia y búlgara. Sin embargo, las autoridades continúan cruzando información con registros internacionales para confirmar identidades y antecedentes.

Rodríguez precisó que los acusados “reconocen haber participado en el lugar” y que incluso “trataron de hacer desaparecer las evidencias”, momento en el que fueron aprehendidos en flagrancia por la Policía Nacional.

Hasta el momento, los móviles del crimen siguen siendo un misterio. La audiencia de medidas cautelares se instaló la mañana de este jueves en el Juzgado de El Mechero, donde el juez deberá definir si los acusados enfrentarán el proceso en libertad o con detención preventiva.

