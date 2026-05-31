Petro muestra su papeleta al votar y desata polémica en Colombia

Colombia vive una nueva jornada electoral marcada por una alta expectativa en todo el territorio. Desde las primeras horas de este domingo, los principales candidatos presidenciales acudieron a las urnas, al igual que el presidente Gustavo Petro, quien votó en el Capitolio Nacional, en Bogotá, junto a parte de su gabinete.

El hecho que generó mayor atención ocurrió durante la mañana, cuando Petro ejerció su derecho al voto y posteriormente mostró públicamente su papeleta electoral, en la que se evidenciaba su preferencia por el senador oficialista Iván Cepeda.

La acción provocó debate inmediato en el ámbito político y jurídico, ya que diversos analistas advierten que exhibir el contenido del voto podría entrar en conflicto con las normas de reserva electoral vigentes en Colombia, que buscan garantizar el secreto del sufragio y la neutralidad de las autoridades durante la jornada.

Hasta el momento, no se ha emitido una posición oficial de los organismos electorales sobre el hecho. Sin embargo, el episodio ha sido ampliamente comentado en redes sociales y medios de comunicación, en medio de una elección que se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y con más de 400.000 efectivos desplegados en todo el país.

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