Meteorito explota en Estados Unidos y generó un potente estruendo (VIDEO)

Un meteorito explotó la tarde de este sábado sobre la costa de Massachusetts, en Estados Unidos, provocando un fuerte estruendo que alarmó a miles de personas en distintas localidades del noreste del país.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:11 p. m., cuando residentes reportaron una potente detonación que hizo vibrar ventanas y viviendas. El ruido se escuchó en el área de Boston y en otras ciudades de Massachusetts, además de sectores de Rhode Island.

Datos satelitales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectaron el ingreso del objeto a la atmósfera en el mismo momento en que se registraron los reportes del estruendo.

La información preliminar indica que el meteorito ingresó sobre la costa sur de Massachusetts y explotó en el aire, generando una onda de choque perceptible a gran distancia.

Hasta el momento no se han reportado daños ni personas afectadas. Tampoco se conoce el lugar exacto donde podrían haber caído fragmentos del objeto espacial. Las autoridades continúan analizando el evento.

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