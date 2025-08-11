(VIDEO): Un meteorito causa zozobra antes de estrellarse en el este de Australia

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en el estado de Victoria, en el sureste de Australia, donde los habitantes se sorprendieron al escuchar un fuerte estruendo.

El fenómeno fue causado por un meteorito que cruzó el cielo durante la noche. Según testigos, una bola de fuego atravesó el firmamento y generó un ruido ensordecedor. Muchos pensaron que se trataba de un accidente, pero en realidad era un meteorito estrellándose.

Las autoridades confirmaron que el estruendo correspondió a la explosión sónica provocada por el meteorito al entrar en la atmósfera y estrellarse contra la superficie terrestre.

Aunque el impacto no tuvo la magnitud suficiente para provocar grandes destrozos, el fuerte ruido generó alarma y temor entre la población.

Imágenes captadas por lugareños muestran el momento del impacto del meteorito, las cuales se viralizaron en redes sociales.

