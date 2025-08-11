Mujer descubre que padece un agresivo cáncer de mama tras sufrir inesperado sangrado

"El médico incluso me dijo que solo tenía cansancio”, relató Andrea Henderson de 41 años, quien señaló que al ser madre de 4 hijos relacionaba sus síntomas con agotamiento.
11/08/2025 18:43
Andrea Henderson, es una mujer de 42 años y madre de 4 hijos, quien relató su historia después de ser diagnosticada con cáncer de mama.
La historia de Henderson, conmociona en redes sociales, ya que relató que durante un año pese a sentir síntomas, minimizó las mismas y el médico lo relacionaba como un habitual cansancio.
Andrea reside en Alnwixk, Northumberland, Inglaterra, señaló que en varias oportunidades visitó al médico por fatiga y cansancio extremo, además presentaba punzadas en el pecho, pero pese a las consultas sus preocupaciones fueron desestimadas.
Pese a las molestias persistentes, los profesionales atribuían sus síntomas al agotamiento propio de la maternidad. No fue hasta febrero de 2025 cuando un sangrado repentino en su pezón izquierdo, tras salir de la ducha, la alertó de que algo no estaba bien.
Fue hasta entonces que los médicos reaccionaron y sometieron a Henderson, a seis mamografías, una resonancia magnética y múltiples biopsias.
El diagnóstico fue devastador. Andrea Henderson fue diagnosticada con cáncer de mama HER-2 positivo en etapa uno, grado tres.
Aunque se trataba de una detección temprana, el tipo de tumor era altamente agresivo. El tumor, de apenas 1.9 mm, fue localizado bajo su pezón. Pese a ser de tamaño reducido, una resonancia posterior reveló un segundo tumor de 4.9 cm con células agresivas.
Ahora pese a sentirse devastada con la noticia Andrea comenzó ocho ciclos de quimioterapia y deberá seguir con tratamiento hormonal por al menos diez años, lo que provocará una menopausia precoz.
“Quiero crear conciencia: mujeres jóvenes también enfrentan cánceres que no siempre se detectan en mamografías”, advirtió Andrea, quien pidió conciencia a las mujeres antes de cumplir los 50 años, para que se sometan a revisiones, y no dejen pasar los síntomas.
