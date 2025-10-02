Octubre rosa: Bárbara Cronenbold y su heroica lucha contra el cáncer de mama

El mes de octubre fue declarado por la OMS como el mes rosa con el fin de crear conciencia y sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una enfermedad que se ha constituido en la principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo.

Es por esta razón, que Red Uno, busca enviar un mensaje de prevención a todas las mujeres para una detección temprana de este tipo de enfermedades, en ‘El Mañanero’ de Santa Cruz, contamos con la especial visita de Bárbara Cronenbold, una guerrera de la vida que atravesó el duro proceso del cáncer, y hoy cuenta su historia.

Fue en junio de 2022, que Bárbara logra descubrir que padecía cáncer de mamá y como su mundo se vino abajo en un primer momento.

“Mayo del 2022, acudo al médico, se hacen todas las pruebas, me dicen, sí tenés una bolita y tenemos que hacer una biopsia, se hace la biopsia, se esperan los días que tenía que salir y me llaman un lunes y me dicen que ya están los análisis, entonces voy tranquila, recojo de laboratorio, llego a mi vehículo, abro el sobre y leo la palabra carcinoma. Se me viene por supuesto el mundo abajo y se me pasa por la mente de qué va a ser de la vida de mis hijos si yo no estoy acá, con quién van a crecer”, recuerda Bárbara muy conmovida.

El apoyo de su pareja fue fundamental durante la etapa de afrontar la enfermedad y los tratamientos.

“Me dice vamos a afrontarlo juntos y vamos a hacer lo mejor que podamos hacer y yo creo que nos vamos a Brasil, para que te hagan más estudios, para que te hagan más, entonces tomamos una decisión que me cambia la vida en tres días, nos vamos al Brasil a hacer todos los estudios, y el médico me explica absolutamente todo, el tipo de cáncer que yo tenía, para que todos ustedes se enteren, hay diferentes, como hay frutas, hay cáncer de mamá, y de todos ellos se trata de manera diferente, el mío era el triple negativo, esto significa que el triple negativo tenía que pasar por todos los procesos que pasa una persona con cáncer”, relata.

Bárbara atravesó la quimioterapia, radioterapia y cirugías, un tiempo extenso de tratamiento, donde estuvo lejos de sus hijos y en el proceso también conoció personas en su misma situación.

“Me acompañó mi esposo, y me acompañó toda mi familia y mi entorno, y eso es lo que vengo a decir hoy, sabes que muchas veces nosotros como seres humanos, como mujeres, queremos callar las adversidades por las que estamos pasando, no solo cáncer, pérdida de trabajo, pérdida de un hijo, y nos fundimos en una depresión, pero yo quiero compartir a ustedes que el apoyo te hace más fuerte”, expresó Cronembold.

Algo que no deja de recordar, es el amor que le brindaron sus hijos, quienes la impulsaron a seguir luchando, hasta que finalmente, venció al cáncer.

Ahora cuenta su historia para que las personas que se sienten agobiadas, tengan la fuerza de seguir luchando contra el cáncer, además como forma de prevención, ya que una detección temprana, puede salvar vidas.

Mira la programación en Red Uno Play