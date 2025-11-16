a candidata de izquierda Jannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast se enfrentarán el próximo 14 de diciembre en segunda vuelta, tras una primera ronda electoral reñida y marcada por el ascenso de los extremos políticos.

Según los resultados preliminares del Servicio Electoral de Chile, Jara, exministra de Trabajo y representante del Partido Comunista, obtuvo casi un 27 % de los votos, mientras que Kast, del Frente Social Cristiano, alcanzó alrededor del 24 %.

El economista Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), volvió a ubicarse en el tercer lugar con un 19,6 %, repitiendo su desempeño de 2021 pero con un respaldo más fuerte en el norte del país. Su electorado podría ser decisivo en la segunda vuelta.

“Por supuesto que vamos a querer conversar con ellos, pero son ellos quienes tienen los problemas ahora”, dijo Parisi.

“Ellos tienen que ganarse la opinión de la gente, no al revés”.

Avance de la ultraderecha

Otro dato relevante fue el avance del Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por Johannes Kaiser, quien logró un 13,9 % de los votos y anunció que respaldará a Kast en el balotaje.

“Este es uno de los mejores resultados que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra República”, declaró Kaiser.

Entre Kast y Kaiser, la ultraderecha suma cerca del 38 %, consolidando una tendencia de crecimiento que refleja fenómenos políticos globales.

Hundimiento de la derecha tradicional

La gran derrotada fue la derecha tradicional, liderada por Evelyn Matthei, quien apenas alcanzó el 13,5 %, quedando en quinto lugar.

Pese a resistirse inicialmente a dar señales claras, Matthei felicitó a Kast tras los resultados y confirmó que su coalición lo apoyará en la segunda vuelta.

Kast: “A la tercera va la vencida”

Kast, visiblemente optimista, celebró el resultado afirmando que esta vez llegará a La Moneda, luego de dos intentos fallidos. En 2021 fue derrotado por el actual presidente, Gabriel Boric.

“La oposición derrotó a un gobierno fracasado. Lo que viene es lo más importante”, dijo.

Aseguró que de ganar, su gestión priorizará la seguridad, el crecimiento económico y el control migratorio.

Jara, con apoyo acotado, busca ampliar su base

Jara, por su parte, hizo historia al convertirse en la primera candidata comunista en ganar una primera vuelta, aunque por un margen muy estrecho.

Con poco margen de crecimiento electoral —ya que las otras candidaturas de izquierda no superaron el 1,5 %—, Jara llamó a la unidad democrática e intentó conectar con el electorado de centro y con los votantes de Parisi.

“Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias”, afirmó, en alusión indirecta a Kast y a su discurso duro.

“No vale la pena congelar los corazones con miedo”.

Boric llama a votar con información

El presidente Gabriel Boric felicitó a los dos finalistas y pidió a la ciudadanía que vote informada. También instó a ambos a protagonizar un debate "con altura de miras".

