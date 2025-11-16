VIDEO: Impresionantes nubes de tormenta sorprendieron a la población en Argentina

La población de la localidad de San Nicolás, en Argentina, vivió momentos de pánico tras ser sorprendida por una tormenta que dejó imágenes impactantes desde General Villegas.

La localidad mantiene vigente la alerta naranja, mientras el frente de tormenta se manifestó en la provincia. En General Villegas se registraron formaciones convectivas impactantes que anticipan la llegada de un sistema con potencial para generar episodios fuertes o severos.

En el video se puede apreciar la magnitud de la tormenta y cómo esta se aproximaba al sector, mostrando un notable contraste entre las masas de aire cálido y frío que interactúan en la zona.

Las imágenes se hicieron virales, generando todo tipo de comentarios entre los internautas.

Mira la programación en Red Uno Play