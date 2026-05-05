Triple crimen en Argentina: “Pequeño J” rechaza su participación tras ser extraditado

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, acusado de planificar el triple crimen de Florencio Varela en 2025, fue indagado este martes por la mañana tras su extradición desde Perú.

Durante la audiencia, realizada de forma virtual desde la cárcel de Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, el imputado rompió el silencio únicamente para negar su participación en los asesinatos. Luego, optó por no responder preguntas del fiscal.

Extradición y operativo

Con la cabeza rapada y las manos esposadas, “Pequeño J” arribó al país el lunes a las 20:45, tras un traslado desde Lima, donde permanecía detenido luego de ser capturado por Interpol hace más de seis meses.

El operativo de extradición fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por la Policía Federal Argentina, en un despliegue que incluyó otros traslados desde Perú y Paraguay.

Tras su llegada, fue puesto a disposición del Servicio Penitenciario Federal y trasladado al penal de Marcos Paz, desde donde se concretó su primera declaración ante la Justicia argentina mediante videoconferencia.

Investigación en curso

El acusado está señalado como el presunto autor intelectual de un crimen que conmocionó a la provincia de Buenos Aires. Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación, mientras la fiscalía busca avanzar con pruebas y testimonios clave.

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