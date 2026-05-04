Una tarde de pánico se vivió este lunes en el barrio Silveira, al noreste de Belo Horizonte, Brasil, cuando una avioneta de pequeño porte se estrelló contra un edificio residencial de tres pisos. El accidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridos de gravedad, todos ocupantes de la aeronave.

El avión, un modelo bimotor Neiva EMB-721C (matrícula PT-EYT), había despegado del Aeropuerto de Pampulha con destino al Aeropuerto Campo de Marte, en São Paulo. Sin embargo, poco después del mediodía, el piloto emitió una señal de auxilio ("Mayday") informando a la torre de control que tenía dificultades técnicas y no lograba ganar altitud, según reportes del medio Metrópoles.

Las víctimas y el milagro en tierra

Las autoridades de Minas Gerais confirmaron el fallecimiento del piloto, Wellinton de Oliveira Pereira (34 años), y del médico veterinario Fernando Moreira Souto (36 años), quien era hijo del alcalde de la ciudad de Jequitinhonha.

A pesar de la violencia del impacto, que partió la aeronave en dos, tres pasajeros lograron sobrevivir: Arthur Berganholi (25 años), Leonardo Berganholi (56 años) y Hemerson Almeida Souza (53 años).

Los sobrevivientes fueron rescatados con múltiples fracturas y trasladados de urgencia al Hospital João XXIII. Imágenes captadas por residentes muestran a Arthur Berganholi consciente y siendo auxiliado por vecinos en las escaleras del edificio minutos después de la caída.

Increíblemente, ningún residente del edificio resultó herido. Según el Cuerpo de Bomberos, el avión impactó específicamente en el área de las escaleras, lo que evitó que el fuselaje entrara directamente a los apartamentos ocupados.

Estado de la investigación

La Fuerza Aérea Brasileira (FAB) y la Policía Civil han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas del fallo técnico. Aunque el certificado de la aeronave estaba vigente hasta 2027, las autoridades confirmaron que el avión no tenía autorización para operar como taxi aéreo, un detalle que será clave en el proceso judicial.

Cronología del accidente

12:16 PM: El avión despega de Pampulha tras una escala técnica. Minutos después: El piloto declara emergencia por falta de potencia. Impacto: La aeronave pierde altura rápidamente y choca contra el tercer piso del edificio en el barrio Silveira. Rescate: Equipos de emergencia movilizan cinco unidades para retirar los cuerpos y estabilizar a los sobrevivientes entre los escombros.

La zona permanece acordonada por la Defensa Civil, que evalúa si la estructura del edificio sufrió daños que comprometan su estabilidad a largo plazo.

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