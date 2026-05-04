¿Lloverá este lunes en Bolivia? Senamhi alerta tormentas eléctricas en algunas regiones

Antes de planificar tu jornada, revisa cómo estará el tiempo en tu ciudad y qué condiciones se esperan hoy.
04/05/2026 6:50
Escuchar esta nota
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 4 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.
Occidente
En el Occidente del país tendrá una jornada con nubes y sin probabilidad de lluvias.
La Paz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 21°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 0°C y máxima de 14°C.
Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 16°C.
Potosí presentará un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 22°C sin probabilidad de lluvias.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.
Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa en el día y temperaturas entre 11°C y 33°C.
Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 27°C.
Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de los 10°C a los 30°C.
Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.
Santa Cruz tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 19°C y 30°C.
Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 22°C y una máxima de 33°C sin probabilidad de lluvias.
Cobija tendrá una jornada poco nubosa con temperaturas entre 22°C y 33°C sin probabilidad de lluvias.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00