¿Lloverá este lunes en Bolivia? Senamhi alerta tormentas eléctricas en algunas regiones

Antes de planificar tu jornada, revisa cómo estará el tiempo en tu ciudad y qué condiciones se esperan hoy.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

04/05/2026 6:50

Clima en Bolivia: pronostican tormentas y cielo nuboso. Foto: imagen referencial
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este lunes 4 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país tendrá una jornada con nubes y sin probabilidad de lluvias.

     La Paz tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 6°C y 21°C.

     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 0°C y máxima de 14°C.

     Oruro tendrá una jornada nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 16°C.

     Potosí presentará un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 22°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

    Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa en el día y temperaturas entre 11°C y 33°C.

    Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 27°C.

    Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de los 10°C a los 30°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

     Santa Cruz tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 19°C y 30°C.

     Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 22°C y una máxima de 33°C sin probabilidad de lluvias.

     Cobija tendrá una jornada poco nubosa con temperaturas entre 22°C y 33°C sin probabilidad de lluvias.

