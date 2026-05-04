No vio la rampa: mujer cae frente a Messi al intentar sacarle una foto

Una mujer protagonizó un incidente frente a Lionel Messi durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, cuando intentaba acercarse para tomarle una fotografía en el paddock del evento.

El jugador, que llegó acompañado de su familia para presenciar la carrera de su compatriota Franco Colapinto, fue rodeado por varios aficionados que buscaban una imagen con él, lo que generó un momento de desorden.

Según se observa en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales, la mujer tropezó en una rampa mojada y cayó al suelo, dejando caer su celular, aunque logró sostenerlo. La situación ocurrió a pocos metros del futbolista.

Messi se detuvo por un instante y observó la escena, aparentemente dudando entre asistirla o continuar su camino. Sin embargo, su equipo de seguridad intervino y lo condujo para seguir avanzando entre la multitud.

La mujer logró levantarse por sus propios medios y reaccionó con una sonrisa. El hecho generó diversas opiniones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la falta de empatía hacia el astro argentino, mientras otros defendieron la situación por motivos de seguridad.

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