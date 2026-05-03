El Inter de Milan se consagra campeón del fútbol italiano

El Inter de Milán se proclamó este domingo campeón de la Serie A tras imponerse al Parma (2–0) en la trigésima quinta jornada del campeonato, asegurando el título liguero a falta de tres para el final.



El conjunto 'nerazzurro' conquistó así su vigésimo primer 'Scudetto', dos temporadas después del anterior, tras una campaña en la que el equipo dirigido por el técnico rumano Cristian Chivu mostró una gran regularidad y supo mantener el liderato durante la mayor parte del campeonato.



El Inter volvió a celebrar como local un título de liga en su estadio, el Giuseppe Meazza (San Siro), 37 años después de su anterior consagración en casa, que se produjo en 1989, cuando derrotó 2-1 al Nápoles de Diego Armando Maradona para conquistar su decimotercera corona de la Serie A. EFE

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