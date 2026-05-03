TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE AÉREO Droga Narcotráfico

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El Inter de Milan se consagra campeón del fútbol italiano

El cuadro nerazzurro selló el título liguero tras imponerse con autoridad y confirmar su dominio a pocas fechas del cierre del campeonato.

EFE

03/05/2026 17:21

Jugadores del Inter de Milan y su DT Cristian Chivu. Foto: Redes sociales de Fabrizio Romano (Facebook).
Italia.

Escuchar esta nota

El Inter de Milán se proclamó este domingo campeón de la Serie A tras imponerse al Parma (2–0) en la trigésima quinta jornada del campeonato, asegurando el título liguero a falta de tres para el final.

El conjunto 'nerazzurro' conquistó así su vigésimo primer 'Scudetto', dos temporadas después del anterior, tras una campaña en la que el equipo dirigido por el técnico rumano Cristian Chivu mostró una gran regularidad y supo mantener el liderato durante la mayor parte del campeonato.

El Inter volvió a celebrar como local un título de liga en su estadio, el Giuseppe Meazza (San Siro), 37 años después de su anterior consagración en casa, que se produjo en 1989, cuando derrotó 2-1 al Nápoles de Diego Armando Maradona para conquistar su decimotercera corona de la Serie A. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

Fexco

19:30

Notivisión

21:00

La gran batalla: duelo de voces

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD