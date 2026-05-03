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¡Locura total! Ascenso histórico termina con invasión y fiesta inolvidable en Inglaterra

Más de 2.000 aficionados celebraron dentro del campo tras el penal decisivo en una escena que se volvió viral en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

03/05/2026 11:08

Momento cuando los hinchas invaden el campo de juego tras el ascenso de su equipo. Foto: captura de video (X).
Inglaterra.

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El Droylsden FC protagonizó un momento inolvidable en las ligas de ascenso de Inglaterra al conseguir su promoción a la novena división, en medio de una celebración que rápidamente dio la vuelta al mundo.

La euforia se desató incluso antes del final. Durante la definición por penales, varios hinchas ya habían ingresado al terreno de juego, anticipando lo que sería una invasión masiva tras concretarse el ascenso. Una vez asegurado el objetivo, cerca de 2.000 aficionados coparon la cancha para festejar junto a los jugadores.

El hecho refleja la pasión que se vive en las categorías inferiores del fútbol inglés, donde cada logro es celebrado con intensidad. La escena, cargada de emoción y desorden, capturó la esencia del fútbol más puro.

Las imágenes del festejo no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la magnitud de la celebración y el vínculo entre el equipo y su gente, convirtiendo el ascenso del Droylsden en un fenómeno global.

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