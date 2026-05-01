Multa de 30.000 Bs para Oriente por bengalas y petardos en el estadio

Oriente Petrolero fue sancionado por la Federación Boliviana de Fútbol con una multa de 30.000 bolivianos debido al comportamiento de su hinchada en el partido frente a Gualberto Villarroel San José.

Según un comunicado del ente federativo, la sanción se debe a los incidentes registrados el pasado 12 de abril, cuando aficionados del conjunto refinero utilizaron bengalas, humo y petardos, elementos pirotécnicos prohibidos dentro de los estadios.

La restricción sobre el uso de este tipo de artefactos fue establecida en 2013, tras el fallecimiento del hincha Kevin Beltrán Espada durante un partido entre San José y Corinthians, hecho que marcó un antes y un después en la regulación de seguridad en los escenarios deportivos del país.

Mira la programación en Red Uno Play