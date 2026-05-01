¡La roja más insólita! Zafó de la expulsión y su compañero terminó fuera del partido

Un hecho llamativo se registró en el partido entre Club Bolívar y Fluminense FC por la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Hernando Siles.

En el minuto 46, durante una pelota dividida en el área del conjunto brasileño, Agustín Canobbio derribó a Jhon García y, cuando el jugador de Bolívar estaba en el suelo, le propinó un pisotón. Pese a la dureza de la acción, el árbitro solo realizó una advertencia verbal y no sancionó ni penal ni tarjeta.

La polémica no terminó ahí. En la misma jugada, el también uruguayo Facundo Bernal reaccionó airadamente reclamando la decisión. Primero vio la tarjeta amarilla y, tras aplaudir de forma irónica al juez, terminó viendo la segunda amonestación, dejando a su equipo con un jugador menos.

La secuencia generó sorpresa entre los protagonistas y se convirtió en una de las acciones más insólitas de la jornada en el torneo continental.

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