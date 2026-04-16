Always Ready visita a Lanús en un duelo clave por la Libertadores

Club Always Ready visita este jueves a Club Atlético Lanús desde las 18:00 (hora Bolivia) en el estadio La Fortaleza, por la segunda fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

Ambos equipos llegan golpeados a este compromiso tras caer en la jornada anterior, por lo que los puntos en juego cobran aún mayor importancia. El conjunto argentino perdió 0-1 frente a Mirassol, mientras que el cuadro boliviano fue derrotado por el mismo marcador ante Liga de Quito.

La necesidad es compartida. Lanús se ubica en el fondo de la tabla sin unidades, mientras que Always Ready también está sin puntos y ocupa la penúltima posición, por lo que una victoria resulta clave para mantenerse en carrera dentro del grupo.

El encuentro será dirigido por el árbitro Alexis Herrera y marcará un momento determinante para ambos equipos, que buscarán cambiar su panorama en el torneo continental.

En cuanto al calendario, Always Ready deberá enfrentar en la próxima fecha a Mirassol, mientras que Lanús se medirá ante Liga de Quito, en una fase de grupos que empieza a entrar en terreno decisivo.

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