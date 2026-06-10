“Estado de ánimo positivo”: árbitro somalí habla tras su deportación de EE. UU.

El árbitro somalí Omar Artan se pronunció públicamente después de quedar marginado de las actividades del Mundial 2026 debido a su deportación de Estados Unidos, situación que le impidió continuar con su preparación para el torneo.

Mensaje del árbitro somalí. Foto: Omar Artan.

A través de un mensaje, el colegiado aseguró que afronta este difícil momento con optimismo y que mantiene la mirada puesta en los retos que vendrán dentro de su trayectoria profesional.

“A pesar de las circunstancias, estoy en un estado de ánimo positivo y concentrado en los próximos desafíos de mi carrera arbitral”, manifestó Artan, quien era uno de los jueces designados para participar en la cita mundialista.

El árbitro también agradeció el respaldo brindado por la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), destacando el apoyo recibido durante este episodio. Asimismo, afirmó que continuará trabajando para mantener el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los árbitros más reconocidos del continente africano.

Finalmente, Artan expresó su gratitud hacia la comunidad futbolística por las numerosas muestras de apoyo y deseó éxito a sus compañeros que sí estarán presentes en la Copa del Mundo, confiando en volver a coincidir con ellos en futuras competiciones internacionales.

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