Lo último desde la Copa del Mundo: Red Uno informa desde México

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo ya está en marcha y Red Uno de Bolivia sigue de cerca cada detalle desde territorio mexicano. El enviado especial Pablo Bustillo reportó las últimas novedades a pocas horas del encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

Desde el centro de alto rendimiento donde se concentra la selección mexicana, el periodista informó que existe un estricto control en torno a las actividades del equipo anfitrión. El combinado dirigido por Javier Aguirre mantiene sus entrenamientos bajo reserva mientras ajusta los últimos detalles para el esperado estreno.

Entrenamiento de la selección mexicana de fútbol. Foto: Red Uno de Bolivia.

Bustillo también destacó que el césped del estadio Azteca se encuentra en óptimas condiciones para albergar el primer partido del torneo. Durante la jornada, ambas selecciones tienen previsto realizar el reconocimiento oficial del escenario donde comenzará a rodar el balón.

Entrenamiento de la selección mexicana de fútbol. Foto: Red Uno de Bolivia.

La expectativa entre los aficionados mexicanos es alta y existe confianza en que el equipo local pueda iniciar el campeonato con una victoria. Además, tanto México como Sudáfrica llegarán con plantel completo para afrontar el compromiso programado para las 15:00, hora de Bolivia.

El esperado duelo inaugural será transmitido por Red Uno de Bolivia, que llevará todas las incidencias de la Copa del Mundo a los hogares del país.

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