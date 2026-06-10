"Ha elevado el nombre del país": recibieron como héroe al árbitro que fue deportado de EE. UU.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan volvió a su país convertido en símbolo de orgullo nacional, pese a que una decisión migratoria de Estados Unidos le impidió participar en la Copa del Mundo 2026.

A su llegada al Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, decenas de personas se congregaron para darle una cálida bienvenida. Entre los presentes había aficionados, periodistas y autoridades gubernamentales que reconocieron la trayectoria del colegiado de 33 años, quien estaba llamado a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido mundialista.

Vestido con un conjunto oficial de la FIFA, Artan recibió flores y una bandera de Somalia, que terminó luciendo sobre sus hombros durante el emotivo recibimiento. Lejos de mostrarse abatido, el árbitro aseguró que continuará trabajando para alcanzar nuevas metas en su carrera.

"No estoy molesto por haber sido enviado de regreso. Seguiré esforzándome y no perderé la motivación. En el próximo Mundial llegaré más lejos y haré historia", expresó ante los medios locales.

El respaldo también llegó desde el Gobierno somalí. El ministro de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, destacó que Artan ha contribuido a elevar el prestigio del país a nivel internacional, mientras que el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, manifestó su deseo de verlo convertido en uno de los mejores árbitros del mundo.

"Ha elevado el nombre del pueblo somalí, el revés sufrido no lo detendrá en su carrera profesional", expresaron.

La polémica se originó el pasado 6 de junio, cuando las autoridades migratorias estadounidenses le negaron el ingreso tras arribar a Miami desde Estambul. Según un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, el árbitro fue declarado inadmisible luego de una revisión de antecedentes.

El Gobierno de Somalia calificó el hecho como lamentable y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones tanto a Washington como a la FIFA. Mientras tanto, Artan regresa a casa con el respaldo de todo un país, que lo reconoce como uno de los grandes referentes del deporte somalí.

Mira la programación en Red Uno Play