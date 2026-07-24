“No es justo jugar aquí”: jugadores de Gremio reaccionan a la altura de La Paz tras caer ante Bolívar

La derrota de Gremio por 3-2 frente a Bolívar en el estadio Hernando Siles dejó diversas reacciones en el plantel brasileño, especialmente por las condiciones que representa disputar un partido en la altura de La Paz.

Uno de los que se refirió al tema fue el arquero Weverton, quien cuestionó las dificultades físicas que implica jugar a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

“Para ser honesto y sincero, es muy desleal jugar aquí arriba en la altura, por más que se diga que hay que jugar donde se vive. Vimos nuestro límite, pero mareos, falta de oxígeno; uno respira, se levanta y se va de nuevo. Creo que esto no es justo para el fútbol, no deja un fútbol bonito ni es justo para el espectáculo”, manifestó.

Por su parte, el delantero danés Martin Braithwaite, con una extensa trayectoria en el fútbol europeo y excompañero de Lionel Messi y Luis Suárez en el Barcelona, tuvo una postura distinta y evitó atribuir la derrota a la altitud.

“Webberton decía que no se podía jugar acá, me parece una falta de respeto. No, se siente, es parte del fútbol, cada equipo tiene su ventaja y era diferente, pero no tengo excusas. Ahora toca en casa y tenemos que ganar la vuelta”, señaló el atacante.

Braithwaite, quien disputó dos Copas del Mundo con Dinamarca y fue semifinalista de la Eurocopa, también destacó su experiencia en el fútbol sudamericano y valoró el nivel de la competencia.

“Antes yo no sabía, pero estoy aquí, estoy muy contento para vivir esta experiencia”, comentó el delantero, quien además añadió: “Sí, está bien. Todos los equipos son buenos y el fútbol es un poco diferente, pero es bueno”.

Tras caer en La Paz, Gremio buscará revertir la serie como local en el partido de vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Bolívar intentará hacer valer la ventaja obtenida en el Hernando Siles.

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