¡Cambio de horario! Blooming y The Strongest se miden este domingo en un duelo clave

Blooming y The Strongest se enfrentarán este domingo desde las 15:00 en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, por la undécima fecha del torneo de la División Profesional. El compromiso estaba previsto inicialmente para disputarse en horario nocturno, pero fue reprogramado a solicitud del club celeste.

La Academia cruceña afrontará el encuentro con buen ánimo luego de imponerse por 1-0 a Real Tomayapo, resultado que fortaleció al plantel tras mostrar una mejor versión en el aspecto ofensivo.

El entrenador de Blooming destacó el crecimiento del equipo, aunque reconoció que todavía resta mejorar la efectividad frente al arco rival.

"Quizás tuvimos mucho más llegada, nos faltó concretarla, pero creo que igual es un avance", señaló.

Del otro lado estará un The Strongest que llega en medio de cambios. La salida del entrenador ecuatoriano Sixto Vizuete obligó al club aurinegro a designar de forma interina a Juan Carlos Paz García, quien será el encargado de dirigir al equipo en el compromiso del domingo.

El propio Paz García confirmó que asumirá el mando del plantel tras la decisión de la dirigencia.

"Eso es lo que nos informó el presidente del comité de fútbol, Daniel Baca, que nos hagamos cargo de cara a lo que significa el partido del fin de semana", indicó.

Blooming buscará hacerse fuerte en condición de local para seguir escalando posiciones en el campeonato, mientras que The Strongest intentará superar el impacto de la salida de su entrenador y sumar tres puntos en una plaza siempre complicada.

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