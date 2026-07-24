Bolívar ganó, pero dejó dudas: hinchas cuestionan el juego tras vencer 3-2 a Gremio

Bolívar dio el primer golpe en los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana al vencer por 3-2 a Gremio en el estadio Hernando Siles. Sin embargo, el resultado no terminó de convencer a gran parte de la afición celeste, que expresó su preocupación por el funcionamiento del equipo de cara al partido de vuelta en Brasil.

Tras el compromiso, varios hinchas coincidieron en que la Academia dejó escapar la posibilidad de conseguir una ventaja más amplia y apuntaron especialmente a las falencias defensivas.

“Una pena. La defensa fue lo peor de Bolívar. Desde el semestre pasado se sabía que había que traer refuerzos y no llegaron. Todos los goles del rival fueron errores nuestros, en la salida y en la marca”, comentó uno de los aficionados.

Otros seguidores consideraron que el 3-2 deja la serie completamente abierta y que el equipo deberá mostrar una mejor versión en Porto Alegre.

“La verdad, sirve el triunfo, pero un gol de diferencia no es garantía para ir a Porto Alegre. Esperamos que el equipo lo dé todo la próxima semana”, manifestó otro hincha.

Las críticas también alcanzaron al funcionamiento colectivo del plantel y al trabajo del director técnico Alejandro Restrepo. Algunos aficionados señalaron que todavía no observan una identidad clara en el equipo.

“Todos quieren hacer su gol, falta juego en equipo. No se ve la mano del técnico todavía”, expresó un seguidor de la Academia.

Además, hubo cuestionamientos al rendimiento de algunos futbolistas, especialmente en la zona defensiva y el arco, donde algunos hinchas calificaron el desempeño como “decepcionante” y pidieron cambios para los próximos encuentros.

Pese a las críticas, Bolívar llegará con ventaja al compromiso de vuelta frente a Gremio, donde buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana en una serie que permanece abierta.

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