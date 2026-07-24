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Fecha 11 del fútbol boliviano: calendario completo y dónde se juega cada partido

El torneo Todos contra Todos se reanuda este viernes. Aurora y ABB serán los encargados de abrir una jornada que promete partidos atractivos en todo el país. 

Martin Suarez Vargas

24/07/2026 12:55

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Jugadores de Bolívar festejando su gol marcado a Gremio por Sudamericana. Foto: EFE.
Bolivia.

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La espera terminó, el campeonato boliviano vuelve a la acción con la undécima fecha del torneo Todos contra Todos, una jornada que tendrá encuentros importantes en la lucha por los primeros puestos y por escapar de la parte baja de la tabla.

La reanudación del certamen comenzará este viernes con el compromiso entre Aurora y ABB, que se enfrentarán desde las 19:00 para dar inicio oficialmente a la segunda parte de la temporada.

La actividad continuará el sábado con tres partidos. Always Ready recibirá a San Antonio desde las 15:00 en El Alto, mientras que Guabirá será local frente a Real Oruro a las 17:15 en Montero. La jornada sabatina concluirá con el duelo entre Independiente Petrolero y Oriente Petrolero, programado para las 19:30 en Sucre.

El domingo ofrecerá otro plato fuerte del campeonato. Blooming volverá a jugar en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera para recibir a The Strongest desde las 15:00. Más tarde, Bolívar enfrentará a Real Potosí a las 17:15 en La Paz, mientras que Nacional Potosí será anfitrión de Real Tomayapo a partir de las 19:30.

La fecha 11 concluirá el lunes con el compromiso entre Gualberto Villarroel San José y Universitario de Vinto, encuentro programado para las 15:00.

Con el regreso del campeonato, los equipos buscarán retomar el ritmo competitivo en una segunda parte del torneo que será determinante en la pelea por el título, la clasificación a torneos internacionales y la permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano.

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