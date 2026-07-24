El fútbol australiano quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que Cristian Volpato, mediocampista que representó a los "Socceroos" en el Mundial 2026, fuera detenido por la policía de Sídney tras ser sorprendido conduciendo muy por encima del límite de velocidad permitido.

Según medios locales, el futbolista de 22 años fue interceptado en dos oportunidades durante la misma noche mientras circulaba por la ciudad. En ambos controles las autoridades detectaron que manejaba a una velocidad superior a la autorizada, aunque el segundo procedimiento derivó en una investigación de mayor gravedad.

De acuerdo con la información difundida por ABC News, Volpato conducía un BMW Coupé a 109 kilómetros por hora en una zona donde el máximo permitido era de 60 km/h. Luego de superar la prueba de alcoholemia, los agentes le realizaron un test de drogas cuyo resultado preliminar fue positivo para cocaína.

Pese al primer resultado, el caso aún no está cerrado. La policía tomó una segunda muestra de fluido oral, cuyo análisis será el que confirme de manera oficial si el futbolista efectivamente había consumido esa sustancia.

Mientras avanza el proceso, las autoridades australianas ya aplicaron una sanción administrativa al volante del Sassuolo de Italia, retirándole la licencia de conducir por un período de seis meses debido a las infracciones de tránsito.

Volpato nació en Australia, pero también posee nacionalidad italiana y durante varios años integró selecciones juveniles de Italia. Sin embargo, decidió representar a Australia a nivel absoluto y fue parte del plantel que disputó el Mundial 2026, donde los oceánicos avanzaron a la fase eliminatoria antes de ser eliminados en la tanda de penales frente a Egipto en los dieciseisavos de final.

El mediocampista permanece ahora bajo investigación, a la espera del resultado confirmatorio que determinará si enfrenta consecuencias adicionales por el presunto consumo de drogas al volante.

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