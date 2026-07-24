Cucurella y su hijo con autismo: “Me dejo crecer el pelo para que me reconozca si algún día me olvida”

Marc Cucurella, una de las grandes figuras de la selección de España que conquistó el Mundial 2026, conmovió al mundo del fútbol al revelar el motivo por el que lleva su característico cabello largo. El lateral izquierdo explicó que lo hace pensando en su hijo, quien fue diagnosticado con autismo.

En una emotiva reflexión, el defensor confesó que su apariencia tiene un profundo significado familiar.

"Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta; y también para que pueda reconocerme si algún día me olvida", expresó Cucurella, en unas palabras que rápidamente se viralizaron y despertaron miles de mensajes de apoyo en redes sociales.

Foto: RRSS

El futbolista también habló del difícil proceso que ha vivido junto a su familia desde que conocieron el diagnóstico de su hijo y dejó una frase que conmovió a millones de personas.

"Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera ni un céntimo con tal de que mi hijo estuviera sano", afirmó.

Más allá de su brillante presente deportivo, en el que fue una pieza clave para que España conquistara el título mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final, Cucurella dejó en claro que su mayor prioridad está lejos de los estadios.

Considerado por muchos como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, el defensor español mostró su lado más humano al compartir una historia que refleja el amor incondicional por su hijo y que ha trascendido el ámbito deportivo para convertirse en un mensaje de sensibilidad, empatía y fortaleza familiar.

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