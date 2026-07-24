Cucurella sobre el autismo de su hijo: "Ojalá no tuviera dinero, con tal que esté sano"

El futbolista español Marc Cucurella emocionó a miles de personas con unas declaraciones sobre el autismo de su hijo, en las que habló del impacto que ha tenido esta situación en su vida personal y familiar.

Durante una entrevista, el lateral manifestó que cambiaría cualquier éxito profesional por la salud de su hijo y aseguró: "Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera dinero, con tal de que mi hijo estuviera sano."

Cucurella también reveló que decidió dejarse crecer el cabello por una razón muy especial relacionada con su hijo. "Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta, para que, si algún día me olvida, al menos pueda reconocerme por mi pelo", expresó.

Las palabras del defensor se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el amor y la dedicación que demuestra hacia su hijo, además de generar un nuevo espacio de sensibilización sobre el trastorno del espectro autista (TEA).

El testimonio del jugador fue ampliamente compartido por aficionados y figuras del deporte, quienes resaltaron el valor de visibilizar las experiencias que enfrentan muchas familias que conviven con el autismo.

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