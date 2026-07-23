El dato oculto en los neumáticos que pocos conocen y resulta clave para la seguridad vial

Aunque el mantenimiento periódico del vehículo suele centrarse en el aceite, los frenos o el combustible, los neumáticos figuran entre los componentes más críticos para la seguridad vial. De su condición dependen el agarre, la distancia de frenado, la estabilidad en curvas y la capacidad de respuesta ante una maniobra de emergencia. Sin embargo, un dato fundamental que muchos conductores pasan por alto es el código de cuatro cifras impreso en el flanco de la cubierta, el cual indica cuándo fue fabricado el producto.

Cómo leer el código de fabricación

El sistema es sumamente sencillo: las dos primeras cifras señalan la semana de producción y las dos últimas corresponden al año. Por ejemplo, si una cubierta muestra el número 2321, significa que fue fabricada en la semana 23 del año 2021, según publica el portal TN.

Si bien no se trata de una fecha de vencimiento exacta como la de un alimento, funciona como una referencia indispensable para evaluar la edad de la goma. Los neumáticos envejecen con el paso del tiempo debido a factores como la humedad, el calor y la exposición solar, perdiendo flexibilidad y endureciéndose, incluso si han tenido poco uso o han permanecido guardados.

Cuándo reemplazar las cubiertas y otros controles esenciales

Ante la falta de una fecha legal universal de vencimiento, la mayoría de los especialistas recomienda prestar especial atención a partir de los cinco años de uso desde su instalación en el vehículo, y aconsejan evitar la compra o colocación de cubiertas que acumulen diez o más años desde su fecha de fabricación.

Además de la antigüedad, existen otros parámetros clave de control preventivo:

Testigo de desgaste (TWI): Pequeño taco de goma en las ranuras de la banda de rodamiento cuyo nivel indica el límite mínimo de dibujo permitido.

Presión adecuada: Debe revisarse periódicamente según las especificaciones del fabricante para evitar desgastes irregulares y mayor consumo de combustible.

Mantenimiento regular: Se aconseja rotar las cubiertas cada 10.000 kilómetros, verificar la alineación y el balanceo, y evitar impactos fuertes contra baches o cordones.

Circular con neumáticos envejecidos o altamente gastados no solo incrementa drásticamente el riesgo de sufrir un siniestro vial, sino que también puede acarrear problemas legales y de cobertura con las compañías de seguros en caso de un accidente.

Mira la programación en Red Uno Play