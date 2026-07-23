Esta mezcla casera libera un aroma cálido, cítrico y especiado que ayuda a crear un ambiente más acogedor. Además, permite reutilizar restos de fruta que normalmente terminan en la basura.
23/07/2026 11:44
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Durante los meses fríos, muchas personas buscan formas de hacer que su hogar sea más cálido y agradable. Aunque existen numerosos aromatizantes comerciales, hay una alternativa sencilla que utiliza ingredientes comunes de la cocina: cáscaras de mandarina y clavos de olor.
Al hervir esta combinación, el vapor libera una fragancia natural que se distribuye por diferentes espacios de la casa, creando una sensación de limpieza, confort y ambiente acogedor.
¿Por qué funciona esta mezcla?
Las cáscaras de mandarina contienen aceites esenciales naturales, entre ellos el limoneno, un compuesto responsable de su característico aroma cítrico.
Cuando las cáscaras se calientan en agua, estos aceites se liberan junto con el vapor, ayudando a perfumar el ambiente.
Por otro lado, los clavos de olor aportan un aroma intenso, dulce y especiado que combina con los cítricos y genera una sensación asociada al hogar, especialmente durante las temporadas frías.
Cómo preparar este aromatizante casero
Para hacerlo se necesitan:
Paso a paso:
Ideas para personalizar el aroma
La preparación puede modificarse agregando otros ingredientes naturales como:
Cada combinación aporta un aroma diferente y permite adaptar la fragancia según el gusto de cada persona.
Una alternativa económica y reutilizable
Además de perfumar la casa, este método permite aprovechar las cáscaras de mandarina y reducir residuos, convirtiéndose en una opción sencilla para quienes prefieren alternativas naturales frente a los aromatizantes industriales.
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