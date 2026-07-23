Bolivia reporta una caída de los focos de calor en las últimas 24 horas

Bolivia registró una disminución considerable en la cantidad de focos de calor durante las últimas 24 horas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia debido al riesgo de nuevos incendios forestales.

Hasta las 08:00 de este jueves 23 de julio, se contabilizaron 526 focos de calor en todo el territorio nacional.

La cifra representa una reducción frente al reporte anterior, cuando hasta las 08:00 del miércoles 22 de julio se habían registrado 1.169 focos de calor.

Santa Cruz continúa como el departamento más afectado

Pese al descenso general en el país, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y continúa siendo el departamento que requiere mayor atención por parte de los equipos de emergencia.

En tanto, Tarija actualmente no registra alertas activas, luego del trabajo realizado por bomberos y voluntarios que lograron controlar los incendios que amenazaban a varias comunidades.

Otros departamentos como Beni y Pando presentan una menor incidencia, aunque permanecen bajo monitoreo debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Autoridades piden no bajar la guardia

Aunque la reducción de alertas representa un alivio, las autoridades advierten que el riesgo continúa presente.

Factores como fuertes vientos, altas temperaturas, vegetación seca, pueden provocar que zonas aparentemente controladas vuelvan a activarse o que una quema se extienda hacia bosques, pastizales, comunidades y áreas protegidas.

Además, se recuerda que un foco de calor no significa necesariamente un incendio forestal.

Estos registros corresponden a anomalías térmicas detectadas mediante sensores satelitales y deben ser verificadas en terreno, ya que pueden estar relacionadas con incendios, chaqueos, quemas controladas, actividades industriales u otras fuentes de calor.

Ciudadanía puede monitorear las alertas en tiempo real

Las autoridades habilitaron el acceso al Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), una plataforma que permite consultar la situación de los focos de calor y eventos activos en Bolivia.

La herramienta permite conocer:

Focos de calor detectados.

Incendios y quemas activas.

Departamentos y municipios afectados.

Áreas protegidas en riesgo.

Información geográfica y forestal.

La plataforma oficial puede ser consultada en:

SIMB: https://simb.planificacion.gob.bo/simb/

Línea para denunciar incendios

La población puede reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea:64210076

Las autoridades recomiendan brindar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos, siempre desde una distancia segura.

También recuerdan que la ciudadanía no debe acercarse al fuego ni ingresar a zonas con humo denso sin capacitación y equipos adecuados.

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