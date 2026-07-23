El Viceministerio de Defensa Civil emitió la Alerta de Riesgo Nacional N.° 68/26, de nivel naranja, por la probabilidad de inundaciones, deslizamientos, desbordes y riadas a consecuencia de tormentas eléctricas y lluvias moderadas, con vigencia desde el 22 hasta el 25 de julio.

De acuerdo con el boletín, se prevén ascensos repentinos del nivel de los ríos Ichilo y Yapacaní, con posibles desbordes que podrían afectar a 17 municipios de los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, catalogados con riesgo hidrológico medio.

En Cochabamba, los municipios bajo alerta son Totora, Puerto Villarroel, Entre Ríos, Tiraque, Shinahota, Omereque, Chimoré y Pojo. En Santa Cruz, la advertencia alcanza a Mairana, Buena Vista, Comarapa, Samaipata, San Carlos, San Juan, Saipina, Yapacaní, Moromoro y Pampagrande.

Defensa Civil recomendó a las gobernaciones y municipios activar sus planes de contingencia y los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) para ejecutar acciones preventivas, además de territorializar la información de acuerdo con las características de cada región.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones para la población se encuentra evitar permanecer en zonas bajas o cercanas a los ríos, evacuar hacia lugares seguros si el nivel del agua aumenta, no cruzar ríos o puentes comprometidos y abstenerse de realizar actividades en las márgenes de los cauces mientras la alerta permanezca vigente. Asimismo, se pidió verificar posibles cierres de vías y evaluar la infraestructura vulnerable para prevenir emergencias.

Mira la programación en Red Uno Play