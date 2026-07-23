Trabajadores en salud cumplen el tercer día de paro y pacientes denuncian perjuicios

Los trabajadores administrativos en salud cumplen este jueves el tercer y último día del paro de 72 horas convocado en demanda del pago del bono viático de vacunación. La medida mantiene suspendida la atención en consulta externa, mientras que solo se brinda asistencia en los servicios de emergencia.

Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de pacientes acudieron a los centros de salud con la esperanza de ser atendidos, pese a las bajas temperaturas. Muchos se encontraron con que las consultas programadas fueron suspendidas debido a la medida de presión.

Una de las personas afectadas relató que llegó a las 3:00 de la mañana para intentar obtener una ficha para su madre, una persona con discapacidad que requiere atención en traumatología.

"Vinimos el martes y nos dijeron que no había atención. Hoy volvimos desde las 3 de la mañana porque mi madre no puede esperar, el frío le afecta mucho", lamentó.

Otro paciente señaló que tenía una consulta en urología programada desde hacía dos semanas y criticó que la paralización perjudique a quienes esperan durante meses por una cita médica. "Es un perjuicio porque uno espera bastante tiempo. La población queda en medio de esta pelea", manifestó.

Los trabajadores mantienen la protesta exigiendo el pago del bono viático de vacunación, mientras que el Gobierno Municipal advirtió que los funcionarios que no retornen a sus puestos de trabajo podrían ser despedidos.

El conflicto mantiene en incertidumbre a cientos de pacientes que esperan la reanudación de la atención regular en los centros de salud.

"Vinimos el martes y nos dijeron que no había atención. Hoy volvimos desde las 3 de la mañana porque mi madre no puede esperar, el frío le afecta mucho", lamentó.

Otro paciente señaló que tenía una consulta en urología programada desde hacía dos semanas y criticó que la paralización perjudique a quienes esperan durante meses por una cita médica. "Es un perjuicio porque uno espera bastante tiempo. La población queda en medio de esta pelea", manifestó.

Los trabajadores mantienen la protesta exigiendo el pago del bono viático de vacunación, mientras que el Gobierno Municipal advirtió que los funcionarios que no retornen a sus puestos de trabajo podrían ser despedidos.

El conflicto mantiene en incertidumbre a cientos de pacientes que esperan la reanudación de la atención regular en los centros de salud.

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