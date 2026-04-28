“No me voy a ir de aquí”: El paro obliga a Carmen a dormir afuera del hospital desde hace 4 días

Cientos de personas continúan afectadas por los paros en hospitales de tercer nivel en Santa Cruz. Consultas suspendidas, cirugías reprogramadas y largas esperas agravan la situación de pacientes que llegan desde otras regiones en busca de atención médica.

Entre ellos está Carmen Lijerón, quien viajó desde Trinidad junto a su esposo de 78 años para una revisión de marcapasos. Sin embargo, la emergencia se complicó cuando el adulto mayor sufrió una embolia y, según relató la familia, no pudo ser atendido de inmediato.

“Lo he traído a las tres de la mañana y no me lo querían atender porque no tenía la transferencia”, contó Carmen, visiblemente afectada por lo ocurrido.

La familia permanece desde hace cuatro días en las afueras del Hospital San Juan de Dios, donde improvisaron un lugar para descansar mientras esperan una solución. “Aquí me voy a quedar, no me voy a ir de aquí”, expresó la mujer.

Carmen también lamentó el sufrimiento de otros pacientes que atraviesan la misma situación. “Uno no solo sufre por su familiar, sino de ver tanta gente que está sufriendo”, manifestó.

Aferrada a su fe, sostiene una Biblia mientras pide la recuperación de su esposo y una pronta respuesta de las autoridades. “Yo les pido que tomen en cuenta esto y que haya solución al problema que tenemos”, señaló.

La medida de presión en el sector salud sigue generando preocupación, especialmente entre pacientes crónicos y personas de provincias que dependen de la atención en la capital cruceña.

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