Gobernación anuncia pago al sector salud tras desembolso de recursos

La Gobernación de Santa Cruz informó este jueves que el Ministerio de Economía efectuó el abono de recursos a las cuentas de la institución, lo que permitirá cumplir con los compromisos financieros pendientes, entre ellos el pago al sector salud.

A través de un comunicado oficial, la administración departamental señaló que los recursos fueron acreditados este 16 de julio, por lo que durante el transcurso de la jornada se iniciará el desembolso de las obligaciones recurrentes.

Comunicado hecho por la Gobernación de Santa Cruz.

"En el transcurso del día se procederá con el cumplimiento de los compromisos recurrentes de esta institución y dentro de ellos el pago al sector salud", agrega el documento.

La Gobernación también afirmó que continúa trabajando para fortalecer su autonomía financiera y reducir la dependencia de las transferencias del nivel central.

El pronunciamiento fue difundido mientras los trabajadores de salud mantienen un paro de 48 horas en demanda del pago de salarios, el bono viático de vacunación y la reposición de contratos, medidas que han afectado la atención en consulta externa en los establecimientos públicos del departamento.

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