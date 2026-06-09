¿Cómo están los policías heridos en San Julián? Este es el reporte oficial

Los efectivos policiales que resultaron heridos durante el operativo de desbloqueo realizado en el municipio de San Julián evolucionan favorablemente, según informó el secretario departamental de Salud y Desarrollo Humano, Germán Antelo.

La autoridad explicó que el uniformado que sufrió una lesión en la cabeza tras recibir el impacto de un proyectil se encuentra estable y con una recuperación satisfactoria.

“El reporte que recibí es que la evolución ha sido favorable”, señaló Antelo.

Asimismo, indicó que los policías que presentaban heridas en las piernas y en el tórax también han respondido positivamente al tratamiento médico recibido en los centros hospitalarios donde permanecen internados.

En cuanto a los efectivos que sufrieron golpes y contusiones durante los enfrentamientos registrados en la zona de bloqueo, el secretario departamental informó que varios de ellos ya fueron dados de alta.

“Aquellos que eran golpeados, policontusos, ya se les dio de alta el día de ayer por la noche”, precisó.

Las declaraciones se producen tras los hechos de violencia registrados durante el operativo policial ejecutado para restablecer la circulación en la carretera que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni, donde varios uniformados resultaron heridos.

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