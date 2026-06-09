¿Qué funciones tendrá la nueva Guardia Departamental? Esto dice el gobernador

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció el envío a la Asamblea Legislativa Departamental del proyecto de ley para la creación de la Guardia Departamental Cruceña, una nueva institución que dependerá de la Gobernación y que en su primera etapa tendrá como principal objetivo la protección agroambiental y medioambiental del departamento.

Durante la presentación de la propuesta, la autoridad aclaró que la iniciativa no pretende sustituir ni competir con la Policía Boliviana, sino complementar las labores de control y presencia institucional en áreas donde la Gobernación tiene atribuciones.

“Esto no es una competencia con la Policía Boliviana ni con ninguna fuerza del orden. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo acá es algo complementario, porque tenemos un enorme respeto por el trabajo que realiza nuestra Policía y lo que estamos buscando es fortalecer la presencia institucional en áreas donde la Gobernación tiene competencias y donde muchas veces no existe suficiente apoyo del Estado”, afirmó.

Velasco explicó que la Guardia Departamental Cruceña estará enfocada inicialmente en la protección de reservas forestales, parques, áreas protegidas y recursos naturales del departamento, con el propósito de reforzar la presencia del Estado en zonas donde actualmente existen limitaciones para el control y la prevención.

“También colaborará en la protección de la propiedad privada dentro del marco de nuestras competencias. Esto es muy importante. Respeto a la propiedad privada”, remarcó.

El gobernador destacó que Santa Cruz posee una importante riqueza natural que debe ser preservada para las futuras generaciones y aseguró que la creación de esta guardia responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección del patrimonio departamental.

Velasco indicó que la Guardia Departamental Cruceña dependerá al cien por ciento de la Gobernación y tendrá como misión contribuir al cuidado del departamento y de sus habitantes. En ese sentido, pidió a la Asamblea Legislativa Departamental dar celeridad al tratamiento del proyecto.

“Espero que la Asamblea Legislativa Departamental trate y apruebe esta ley lo antes posible. Es una urgencia que tenemos como departamento, porque todos sabemos que proteger nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestro medio ambiente y nuestro futuro no puede seguir esperando”, afirmó.

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