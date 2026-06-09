Bloqueo en San Julián cumple 27 días y se agravan las pérdidas económicas

El bloqueo en el municipio de San Julián cumple este martes 27 días consecutivos interrumpiendo la principal vía que conecta Santa Cruz con el departamento del Beni, dejando decenas de vehículos varados y crecientes afectaciones económicas.

Pese a la intensa llovizna registrada en la zona, la medida de presión continúa. Desde el pasado sábado, tras un intento fallido de desbloqueo, no se han registrado cuartos intermedios ni acercamientos por parte de la dirigencia que mantiene cerrada esta ruta estratégica del oriente boliviano.

La situación ha derivado en largas filas de camiones de alto tonelaje varados en distintos puntos de la carretera. La mayoría de los vehículos transporta ganado, además de granos como maíz, sorgo, soya y arroz.

Transportistas y productores advierten que la imposibilidad de traslado está generando pérdidas económicas considerables, debido a que la carga no puede llegar ni a la capital cruceña ni a los mercados del interior del país.

Desde la dirigencia que sostiene la medida se ha ratificado que el bloqueo no será levantado. Por el contrario, aseguran que el punto ha sido reforzado con la llegada de más sectores sociales, lo que consolida la vigencia de la protesta en la zona.

Sin embargo, para esta jornada está prevista la participación de algunos alcaldes de municipios cercanos a San Julián, quienes buscarán promover la instalación de una mesa de diálogo que permita encaminar una solución.

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